Griezels verstoppen zich in maïsdoolhof in Oostvoorne: ‘Normaal doolhof is in het donker al spannend’

Allerlei griezels verstoppen zich in oktober in de maïs. In het maïsdoolhof van de Pluktuin Oostvoorne is dan een griezeltocht, vertelt Michelle Huizer.

Wat gaat er gebeuren?

,,Zaterdag 1 en zaterdag 8 oktober houden we van 19.30 tot 22.00 uur een spannende griezeltocht door het maïsdoolhof aan de Bollaarsdijk. In het doolhof zitten meerdere griezels die bezoekers laten schrikken, opjagen en misleiden. Normaal is een maïsdoolhof in het donker al spannend, maar nu is het nog enger.’’

Is het de eerste keer dat jullie griezeltochten houden?

,,Vorig jaar hebben we het ook al gedaan. Toen was het erg druk. We kregen dit jaar vaak de vraag: ‘Gaan jullie weer een griezeltocht doen?’ We hebben getwijfeld, want het is veel werk. We kregen zo vaak die vraag dat we het toch gaan doen. Het wordt nu nog enger dan vorig jaar.’’

Volledig scherm Je weet nooit wie je in het maïsdoolhof tegenkomt. © Pluktuin Oostvoorne

Mag iedereen naar binnen?

,,We adviseren een minimumleeftijd van twaalf jaar. Kinderen onder begeleiding. Vorig jaar hadden we geen leeftijdsgrens. Toen vonden de jongsten de griezeltocht soms te eng en de ouderen weer niet eng genoeg. Kom ook niet met een al te grote groep, want dan is het niet spannend als je achteraan loopt. Voor de jongere kinderen is er op vrijdag 7 oktober een speciale spooky night.’’

Volledig scherm Enge figuren verstoppen zich in het maïsdoolhof. © Pluktuin Oostvoorne

Moet je je aanmelden?

,,Ja, reserveren is verplicht. Dan kan ik iedereen op een tijdstip indelen. Mail de datum, je voor- en achternaam en het aantal personen naar info@pluktuinoostvoorne.nl. Neem als je de griezeltocht doet je zaklamp mee en je mag natuurlijk altijd zelf ook verkleed als griezel.’’

En de maïs?

,,Die gaan we na 8 oktober snel weghalen. Afhankelijk van of het dan rijp genoeg is. Daarna wordt de maïs gebruikt als veevoer.’’

