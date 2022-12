Groen licht voor dansende kikkers in theatervijver Spijkenisse

Het kunstwerk van de twee balletterende kikkers stelt een lift uit het klassieke ballet voor en krijgt een hoogte van 6,6 meter. Het wordt drijvend gehouden door een rond plateau, dat verbonden is met een betonnen voetstuk, dat voor de fundatie zorgt. ,,Het kunstwerk is zodanig geconstrueerd dat zelfs bij een sterke wind de dansende kikkers met de wind kunnen meebuigen”, legt Kramer uit. Het beeld wordt vormgegeven in een glasvezelversterkte kunststof, inwendig verwerkt met een stevige pvc-buis.

Lang nagedacht over plek

Oud en Nieuw Spijkenisse heeft zich sinds de opening van het theater in 2015 ingezet om een opvallend kunstwerk in de buurt neer te zetten. ,,Het stelt mij enorm gerust dat het nu is gelukt. Ook de raadsleden, die in september in de commissie Leefomgeving voor het eerst van het plan in kennis werden gesteld, waren unaniem blij met de plannen van onze stichting. Het was het laatste zetje dat wij nodig hadden”, zegt Van Wijngaarden.