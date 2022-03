GroenLinks-lijsttrekker test positief na verkiezingsdebat, andere lijsttrekkers ingelicht

Vrijdag, op de dag van het debat, was er nog niks aan de hand, schrijft Bik in haar mail. Een zelftest gaf een negatieve uitslag. Maar zaterdag kreeg ze coronaklachten en liet zich in een teststraat testen. Zondag kreeg de GroenLinks-kandidate het telefoontje dat ze corona heeft. Omdat ze langdurig dichtbij andere lijsttrekkers heeft gestaan, ook met interviewers van RTV Rijnmond heeft gepraat en visagisten dicht om zich heen had, vond ze het nodig iedereen in te lichten.

Geert Wilders laat zich in gezicht likken in ‘hometown’ Spijkenisse: ‘PVV doet het hier fantastisch’

Afsluitend debat

Het debat in het stadhuis in Spijkenisse is één van de manieren voor de politici om de kiezers op de hoogte te brengen van de partijstandpunten. Zaterdag om 14.00 uur is in bibliotheek De Boekenberg in Spijkenisse het afsluitende lijsttrekkersdebat. Woensdag 16 maart zijn de verkiezingen.