Groot verdriet dat doodrijdster cel niet in hoeft: ‘Ze doet alsof zij het slachtoffer is’

Even vragen aan... A Seal laat verzorging zien: 'Er komt een ziekenhuis voor walvissen'

16:08 Wie van alles wil weten over zeehonden én walvissen moet komende donderdagen in het zeehondenziekenhuis A Seal in Stellendam zijn. Daar vertelt vandaag een zeehondenredder over zijn werk en parkeert volgende week het reizende walvisziekenhuis voor de deur. Bedrijfsleider van A Seal Karola van der Velde is enthousiast.