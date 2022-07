Grootste onderwijsgroep op Voorne-Putten maakt bezwaar tegen komst van nieuwe basisschool in Brielle

Het idee voor De Verwondering Voorne komt voort uit de onvrede van een aantal ouders met het onderwijs op scholen van EduMare. ,,Het bestaande onderwijs is prima, maar het aanbod is eenzijdig’’, vertelt Wouter Maagdenberg. Hij is een van de initiatiefnemers achter De Verwondering Voorne. Zijn kinderen zitten op school in Brielle. In 2020 gingen alle basisschoolbesturen op Voorne, dus ook die in Brielle, samen verder als schoolbestuur EduMare.