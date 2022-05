Grote controle van vakantiegangers in Brielle: twintig boetes

Zo werden boetes uitgedeeld voor het ontbreken van de losbreekriem (een hulpkoppeling tussen voertuig en aanhanger), geen zicht hebben op de weg achter door verkeerde spiegels en overbelading. Vier bestuurders mochten niet meer verder rijden omdat hun caravan of aanhanger zo zwaar beladen was dat zij eerst moesten afladen. Ook bleek een van de gecontroleerde automobilisten zonder rijbewijs te rijden en een boksbeugel bij zich te hebben. Er zijn negen waarschuwingen uitgedeeld voor kapotte verlichting en reflectoren. In totaal zijn 57 voertuigen gecontroleerd.