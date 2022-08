Grote duinbrand bij Ouddorp mogelijk door droogte

De opschaling is nodig omdat de rook voor overlast kan zorgen bij een nabijgelegen camping. Daarnaast is er vanwege de droogte risico op uitbreiding van de vlammen.

Volgens een woordvoerder van de VRR is de brand ontdekt bij de provinciale weg N57. De weg is vooralsnog open. De brandweer is met drie blusvoertuigen ter plaatse. ,,Het probleem is dat je genoeg water nodig hebt om te blussen en dat is soms moeilijk verkrijgbaar in de omgeving’’, verklaart de woordvoerder.