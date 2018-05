Guus de eend maakt kans op een award

Boete voor vechtpar­tij tussen twee Roemeense families

18 mei Voor een knokpartij in Spijkenisse tussen twee Roemeense families zijn twee broers en een neef veroordeeld tot geldstraffen van 750 euro. In het weekend van 10 maart ging het mis in de woning waar de meeste betrokkenen samenwoonden. Ruzie over een uitgeleende auto was de aanleiding, maar het gebruik van alcohol speelde ook een stevige rol.