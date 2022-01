Hardlopen met een vuilniszak? Nee hoor, dat is niet raar. Harold (44) vertelt waarom hij het doet

De ideeënlijst met goede voornemens in een nieuw jaar is natuurlijk eindeloos. Daar kun je tot diep in januari uit putten. Om er toch eentje uit te lichten: neem een voorbeeld aan Harold Joëls (44) uit Spijkenisse. Niet dat hij zichzelf ooit tot lichtend voorbeeld zou verheffen, dat doen trouwens anderen wel voor hem. En terecht, want wie doet het: met een vuilniszak op pad gaan om door anderen in de natuur en op straat gemikt afval op te ruimen?