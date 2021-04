Hardloper aangevallen door roofvogel: ‘De volgende keer neem ik toch een andere route’

Het zonnetje scheen en Phernambucq (47) had een fijn muziekje in zijn oordopjes. Perfecte omstandigheden om 10 kilometer te rennen, vertelt hij. Nietsvermoedend rende Phernambucq over de Mosterdijk tussen Vierpolders en Hellevoetsluis, toen hij in de schaduw op de weg iets rakelings langs hem zag vliegen.



,,Tussen de schaduwen van de bomen aan weerszijden, zag ik iets voorbijrazen. Het kwam van achteren en het ging over me heen. Het scheerde langs me heen’’, vertelt Phernambucq een dag na het incident. ,,Ik liep met muziek op mijn oren, dus ik hoorde het niet meteen. Daarna zag ik in de verte een grote vogel in een boom, maar ik had niet het idee dat het een roofvogel was. Ik rende gewoon door.’’