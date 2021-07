Haringvliet kleurt langzaam geel door overstromingen in Limburg en Duitsland

Het vele water uit Limburg komt de komende dagen op de Rijnmond af: ‘Geen zorgen, we kunnen dit aan’

15 juli De Haringvlietsluizen gaan wijd open om het water uit Limburg af te voeren. De enorme hoeveelheden die nu in de zuidelijke provincie voor problemen zorgen, komen over enkele dagen naar de Rotterdamse regio. De piek van die golf is zondag of begin van maandag. Voor grote problemen gaat dat hier niet zorgen, zeggen de waterbeheerders.