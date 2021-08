Haringvlietbrug blijft toch open, maar met smalle rijbanen en een lage snelheid

Vrijwilli­gers ruimen strand Rockanje en Oostvoorne op: ‘We zijn geïnspi­reerd door Bassie en Adriaan’

30 juli Steef de Ruijter ruimt deze zomer in elf dagen de halve Nederlandse kust op. De plogger kwam donderdag langs de Voornse kust. Samen met vijftien enthousiastelingen maakte ze het strand van Rockanje naar Oostvoorne een stukje schoner. Dagopbrengst: 32 kilo afval. ,,We vonden opvallend veel glas. Het strand is hier schoon, maar het kan zijn dat het afval door de harde wind onder het zand is beland of al is weggewaaid.‘’