Haringvlietbrug komende nachten afgesloten voor al het wegverkeer

Sluiting van de Haring­vliet­brug is ‘pijnlijk, maar onvermijde­lijk’

De sluiting van de Haringvlietbrug in 2023 voor scheepvaart en wegverkeer is ‘pijnlijk maar helaas onvermijdelijk’. Dat is de reactie van wethouder Harry van Waveren van de gemeente Hoeksche Waard, die verkeer als één van de beleidsterreinen behartigt.

3 mei