Haringvlietsluizen voor het eerst écht open

Ongeloof na vondst dode vrouw in sloot achter woning Spijkenis­se

6:32 In Spijkenisse is geschokt gereageerd op de vondst van een dode Keniaanse. De 32-jarige vrouw, moeder van een zoontje van een paar maanden oud, werd gisteren gevonden in de sloot pal achter haar woning aan de Jagerskreek. Haar Duitse echtgenoot is aangehouden.