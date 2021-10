Interview Helinium krabbelt op na pittig rapport van Onderwijs­in­spec­tie: ‘Periode van rouw geweest’

17 april Het is een roerige periode geweest voor middelbare school Helinium in Hellevoetsluis. In april vorig jaar beoordeelde de Onderwijsinspectie de havo-afdeling van de school als ‘zeer zwak’, een predicaat dat slechts acht scholen in Nederland kregen. Het nieuws sloeg in als een bom bij het personeel. Een jaar later is de afdeling weer ‘voldoende’. Niet één, maar twee nieuwe rectoren, Benedict Hamans en Corina de Bruin, moeten die stijgende lijn doortrekken.