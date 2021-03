Heldhaftige Patrick redt man van verdrinkingsdood: ‘Mijn eigen broertje kwam zo om het leven’

video Buurt rouwt om bij brand omgekomen Marco (60): ‘Wie kende hem niet?’

7 maart ‘Die man met dat staartje en die hoed’, ‘die hippie’, ‘die man uit de coffeeshop'. Bewoners beschreven elkaar vrijdagavond wie de bewoner uit de Poelmanstraat in Hellevoetsluis was die bij brand in zijn flatwoning om het leven kwam. Dat was de 60-jarige Marco Buijteweg, een bekend gezicht in de buurt en in de Hellevoetse Vesting.