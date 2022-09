Hellevoetse jongeren drinken meer alcohol dan hun leeftijdsgenoten in de regio

Jongeren in Hellevoetsluis drinken meer alcohol en gebruiken meer genotsmiddelen dan hun leeftijdsgenoten in de regio. Dat blijkt uit onderzoek van de GGD.

Hellevoetse vierdeklassers geven vaker aan in de afgelopen vier weken alcohol te hebben gedronken. In Hellevoetsluis beantwoordt 46 procent van de ondervraagden die vraag met een ‘ja’. In de regio is dat 31 procent. Voor de toekomstige gemeente Voorne aan Zee ligt dat percentage op 42 procent. Ook het aantal vierdeklassers dat wiet of hasj heeft gebruikt ligt hoger in Hellevoetsluis. Voor die gemeente is dat 23 procent, voor Voorne aan Zee 21 procent en voor de regio 16 procent.

Gelukkig

De vragenlijst van de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd is in het najaar van 2021 afgenomen onder jongeren in klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs. Het onderzoek leverde bruikbare gegevens op van 7.758 jongeren woonachtig in regio Rotterdam-Rijnmond. Van deze jongeren wonen er 2.595 in Rotterdam en 5.163 in de overige regiogemeenten. In Hellevoetsluis hebben 472 jongeren uit klas 2 en 4 deelgenomen aan het onderzoek. In heel Voorne aan Zee waren dat er 656.

Middelbare scholieren in de regio voelen zich in 2021 minder gelukkig dan vóór de coronaperiode, in 2019. Dit geldt ook voor de jongeren in Hellevoetsluis. In 2019 was 82 procent gelukkig, in 2021 is dit gedaald tot 73 procent. Hetzelfde beeld geldt voor Voorne aan Zee.

‘Lekker in hun vel’

Ruim acht op de tien jongeren ervaart hun gezondheid als (zeer) goed zowel in Hellevoetsluis als in de gemeente Voorne aan Zee. Dit is vergelijkbaar met het regionaal gemiddelde.

Een groot deel van de uitkomsten van het onderzoek van Hellevoetsluis en Voorne aan Zee is vergelijkbaar met de regio. ‘Sommige uitkomsten zijn iets minder gunstig, maar het merendeel van de jongeren voelt zich goed en zit lekker in zijn of haar vel’, concluderen de onderzoekers.

