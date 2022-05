Hellevoetsluis lyrisch over intocht Sinterklaas: ‘We zijn perfect geschikt met onze mooie haven’

In Hellevoetsluis wordt al reikhalzend uitgekeken naar de komst van Sinterklaas. De landelijke intocht vindt dit jaar plaats in de vestingstad.

Milène Junius, burgemeester van Hellevoetsluis, meldt verheugd te zijn. ,,Wij kijken ernaar uit om Sinterklaas op 12 november in Hellevoetsluis te verwelkomen! Onze mooie vestinghaven bestaat maar liefst 400 jaar en in die tijd is er al veel gebeurd in deze haven. Nu komt daar de komst van Sinterklaas bij.”

Andere provincie

Dat enthousiasme was ook te merken bij de NTR, de organisator van de intocht. Volgens woordvoerder René Takken is vooral door dat grote, merkbare enthousiasme gekozen voor Hellevoetsluis. Daarnaast was het ook belangrijk dat de intocht dit jaar in een ander deel van het land plaatsvond dan voorgaande jaren. ,,Daar hebben we goed op gelet. Met Hellevoetsluis kiezen we voor opnieuw een andere provincie. De intocht was eerder in onder meer Apeldoorn en Zaanstad.”

In de gemeenteraad bestond niet veel twijfel over de intocht. ,,Alle fracties stemden voor", zegt Daan Dankaart van de PvdA. Hij is enthousiast. ,,Het is een mooie Nederlandse traditie die we internationaal gezien als enig land op deze manier vieren", zegt Dankaart.

‘Op de kaart gezet’

,,Hellevoetsluis is met zijn mooie haven perfect geschikt.” Rien Kap, van Inwonersbelang Hellevoetsluis, vindt het vooral leuk voor de kinderen. Én voor de bekendheid van Hellevoetsluis. ,,We worden hiermee als waterstad goed op de kaart gezet in Nederland.” Ook inwoners van de stad lijken positief: ,,Te leuk, in ons mooie kleine Hellevoetsluis!”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De NTR en de gemeente kijken enorm uit naar de intocht. ,,Het is fantastisch om, na twee coronajaren en alternatieve intochten, weer een intocht te organiseren zoals we dat al jaren deden.”

Volledig scherm In 2013 liep Hellevoetsluis uit voor de komst van een ander beroemd schip, het toen 150 jaar oude ramtorenschip 'Buffel'. © Ed Wijbrands

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.