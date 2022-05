Hellevoetsluis verbiedt ambtenaar te roken onder werktijd: ‘Neem een appelmomentje’

In De Brielse Huiskamer kan iedereen zo binnenlo­pen (en misschien zie je Ger Vos wel optreden)

Brielle heeft vanaf maandag een plek waar iedereen welkom is. De Brielse Huiskamer, pal onder de Brielse Dom, is vijf dagen per week open voor een kopje koffie en gezellig praatje. Binnenlopen kan op elk moment. ,,Mensen van alle leeftijden zijn hier welkom.’’

