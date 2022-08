Henri vindt zijn hond na vijf nachten terug: ‘Ze vrat me bijna op’

De Griekse jachthond Jody van Briellenaar Henri de Vos is terecht. Vrijdagmorgen werd het dier gesignaleerd in Rockanje en daar met haar dolgelukkige baasje herenigd.

De door zijn verleden mensenschuwe hond schoot zondag in een onbewaakt ogenblik thuis de deur uit en zette het op een lopen toen ze het geluid van een schuurmachine hoorde. Zoektochten van De Vos en zijn partner Linda op Voorne die soms de hele nacht doorgingen, hadden geen resultaat.

Maar donderdagavond zagen mensen Jody kort in een tuin in Oostvoorne. Daarop ging De Vos met hulp in die buurt zoeken, maar tevergeefs. Vrijdagochtend werd hij gebeld dat Jody in een Rockanjese tuin zat.

,,Linda riep de naam van onze andere twee honden en toen drong opeens tot Jody door dat wij het waren. Ze kalmeerde en kwam naar me toegelopen. Ik kon haar oppakken en ze vrat me bijna op’’, vertelt De Vos. Hij en zijn partner zeggen ‘zo ontzettend blij te zijn’.

Geflyerd

De Briellenaar is dankbaar dat zoveel mensen meehielpen zoeken en naar zijn hond uitkeken. ,,Nadat we hadden geflyerd, kregen we steeds meer meldingen. Dat werkt echt.’’

Tijdens het gesprek met de krant ligt Jody lekker te slapen op de bank. ,,Ze heeft net rosbief gehad, dat vindt ze heerlijk.’’ De hond is tijdens de vijf nachten dat ze weg was niet vermagerd. ,,Ik denk dat ze in een vennetje in Oostvoorne heeft gedronken, maar wat ze gegeten heeft, durf ik niet te zeggen’’, zegt De Vos.

Hij laat weten dat hij voortaan extra goed oplet met de deuren, omdat hij niet nog een keer wil meemaken dat Jody er vandoor gaat. ,,Eerlijk, we zijn nu echt aan het eind van ons Latijn. We hebben zó lang gezocht en zó weinig geslapen. Maar het belangrijkste is nu: ze is terug!.’’

