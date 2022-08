Henri zoekt al dagen naar zijn vermiste hond: ‘Het is een hond met een rugzak en ze is mensenschuw’

,,Toen we maandag stopten, waren we 36 uur achtereen in touw geweest”, vertelt De Vos. Hij wil zijn hond, die hij anderhalf jaar geleden in Griekenland adopteerde, per se terugvinden. Het teefje, dat bruin en zwart van kleur is en een blauwe halsband draagt, ging er zondagmiddag in een onbewaakt ogenblik vandoor.

,,Het is een hond met een rugzak en redelijk mensenschuw. De deur van ons huis zat niet goed in het slot en ze glipte naar buiten. Toevallig was een buurman bezig met de schuurmachine. Van dat geluid schrok Jody en ze zette het op een lopen.”

De Vos hoorde van mensen dat het dier tot aan Oostvoorne doorrende. Daar liep het spoor dood. En daarom begon de Briellenaar samen met anderen een zoektocht rond het Oostvoornse Meer en op de Maasvlakte. ,,We zoeken op de stranden, in de natuur, overal waar we maar kunnen. Er is één probleem: het zoekgebied is zo groot”, verzucht hij.

Speurhond

Daarom heeft De Vos het plan opgevat om mensen met een speurhond in te schakelen. Dinsdag lukte dat en daarmee wordt nu ook gezocht. ,,Als hij een spoor ruikt, zoeken we minder als een kip zonder kop dan we nu doen”, beseft de Briellenaar.

Maandag en dinsdag is ook op verschillende plekken geflyerd naar Jody uit te kijken en tips over haar door te geven.

Opgeven noemt De Vos ‘geen optie’. ,,Jody is een waanzinnig beest, mensenschuw, maar aanhankelijk naar de mensen die haar lief hebben. Ze heeft in coronatijd zeven maanden alleen gezeten, met alleen een andere hond. Wij willen haar een fijn leven bieden. Daarom hopen we zo dat we haar terugvinden. Deze hond kan zelf water en eten vinden, maar het moet natuurlijk niet te lang duren.”

