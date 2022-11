Herinneringen aan De Beer zijn zoet: ‘Je had een kolossale strandvlakte en een veranderend landschap’

rotterdam van toen Voordat de industrie in de Europoort neerstreek, was hier natuurmonu­ment De Beer te vinden

In de Europoort is tegenwoordig 24 uur per dag bedrijvigheid. Hoe anders was dat vroeger. Voor de industrie er neerstreek, was hier natuurmonument De Beer te vinden, een eiland waar de natuur nog ruig mocht zijn. Onze lezers denken met weemoed terug aan dit unieke landschap en de rust die er heerste.

