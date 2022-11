Herinrichting Turfkade gaat tweede fase in, en ‘het wordt alleen nog maar mooier’

Nog even wachten op openbaar toilet Struytse Hoeck: ‘Vóór sinter­klaas en kerstinko­pen klaar’

Mensen met hoge nood in winkelcentrum de Struytse Hoeck moeten nog even wachten: het openbaar toilet wacht op de laatste aansluiting. Half november wordt deze lang gewenste voorziening officieel in gebruik genomen.

4 november