Herken jij de gemeentewapens? Speel de quiz

Weer hommeles in Voorne aan Zee: nu stapt gemeentese­cre­ta­ris op

Er is alweer hommeles in de nieuwe fusiegemeente Voorne aan Zee. Was de moeizame coalitie-formatie eindelijk afgerond met een volwaardig college, nu stapt gemeentesecretaris Vincent Florijn op. Dat heeft de gemeente woensdagmiddag bekend gemaakt.

19 januari