Het allereerste 1-aprilfeest werd in een zeer roerige tijd gevierd

MS-pa­tiënt Johan (48) skipt ‘missie Moskou’: hij gaat voor behande­ling nu naar India

MS-patiënt Johan van Driel, die zich opmaakte voor een ingrijpende operatie in Moskou volgende maand, heeft zijn plannen drastisch omgegooid. De 48-jarige Ouddorper, vader van twee kinderen, had een afspraak in een privékliniek in de Russische hoofdstad, maar heeft die vanwege de oorlog in Oekraïne afgezegd. ‘Missie Moskou’ wordt nu India.

19 maart