Het levenswerk van Riet (79) is dit boek over joden in Brielle: ‘Tot de oorlog hebben ze hier een mooi leven gehad’

Fietsen langs ‘oorlogs­plek­ken’ op Voor­ne-Put­ten: ‘Echt een bijzondere tocht’

Toerclub Voorne-Putten (TCVP) houdt zaterdag een bevrijdingsfietstocht van 60 kilometer. Deelnemers rijden langs verschillende plekken op het eiland die een link hebben met de Tweede Wereldoorlog. De route is in het kader van 77 jaar bevrijding en loopt over het eiland Voorne-Putten, van Spijkenisse tot Brielle.

12 mei