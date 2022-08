Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis een van de drie koplopers in het gebruik van digitaal contact in de zorg

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis is één van de drie koplopers in het gebruik van digitaal contact in de zorg in Nederland. 25.309 unieke patiënten zijn aangesloten bij het ziekenhuis in Dirksland via de BeterDichtbij-app.