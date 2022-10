‘Het wordt een avond waar poëzie en muziek samenkomen in Vierpolders’

Vierpolders staat zaterdagavond in het teken van poëzie en muziek. ‘Dorpsdichter’ Leo Poldervaart organiseert de bijeenkomst in ’t Dijckuis.

Wat gaat er gebeuren?

,,Het wordt een avond waarop poëzie en muziek samenkomen. De entree is gratis. De bijeenkomst begint om 20.00 uur in de foyer van ’t Dijckhuis. Dat is gezelliger dan de grote zaal. In de pauze kunnen mensen een drankje halen en op de achtergrond gaat de muziek door.’’

Wie gaan de muziek verzorgen?

,,John den Haan en Rusne Jakaityte. Ze wonen allebei in Vierpolders. John speelt de populairdere nummers. Hij zal de avond ‘muzikaal gaan dragen’. Rusne zorgt voor de achtergrondmuziek. Ze is een uit Litouwen afkomstige pianiste. Sommige gedichten en nummers zijn op elkaar afgestemd.’’

Quote Rusne Jakaityte uit Vierpol­ders zorgt voor de achter­grond­mu­ziek. Ze is een uit Litouwen afkomstige pianiste Leo Poldervaart, ‘Dorpsdichter‘ Vierpolders

Wie gaan er gedichten voorlezen?

,,De bekende dichter Cock van den Berg uit Hellevoetsluis komt. Hij heeft al heel wat prijzen gewonnen. Het dichtersduo Wammes en Polly M komt ook. Wammes is Jeroen Snellens uit Vlaardingen. Hij woonde vroeger in Oostvoorne. Polly M is mijn zoon René uit Hellevoetsluis.’’

U draagt zelf ook gedichten voor.

Volledig scherm Koningin Juliana in de Instuif in Vierpolders tijdens haar werkbezoek in 1957 aan Voorne-Putten. Leo Poldervaart maakte er een gedicht over, dat hij zaterdagavond 29 oktober voorleest. © Streekarchief Voorne-Putten

,,Een daarvan zal gaan over de Instuif in Vierpolders. Dit was een houten gebouw, dat tegenover het huidige ’t Dijckhuis stond. Vroeger kwamen daar de jongeren van Vierpolders bijeen. Het gebouw was zo belangrijk voor Vierpolders, dat zelfs koningin Juliana er tijdens haar bezoek in 1957 kwam kijken.’’

Wat heeft u nog meer te vertellen over de avond?

,,Ik zeg het al dichtend: ‘Het is niet nodig daar kaartjes voor te kopen. Vanaf kwart over zeven zijn de deuren open. Wij willen U graag in ’t Dijckhuis zien. Laat U niet afschrikken door Halloween.’’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.