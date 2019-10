Hier gaat Roderick kitesurfen voor het perfecte plaatje (én hij heeft een belangrijke boodschap)

Zelfs de Franse president Macron hoort ‘onze’ Duncan graag zingen

30 september De Nederlandse zanger Duncan Laurence won in mei dit jaar tijdens het Eurovisiesongfestival in Tel Aviv het hart van miljoenen kijkers. Ook in het Élysée in Parijs zijn ze onder de indruk van de artiest uit Hellevoetsluis, blijkt nu. Morgen mag Duncan namelijk voor niemand minder optreden dan de Franse president Emmanuel Macron.