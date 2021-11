Hij zou niet lang blijven, toch keerde Jelle niet meer terug naar Friesland: ‘Hier zijn we echt thuis’

De jonge geschiedenisleraar raakte al snel verknocht aan Brielle en omgeving. Hoe dat kwam? Door de school Bahûrim waar hij een baan had gevonden en waarvoor hij hiernaartoe was gekomen. Hij maakte er weliswaar niet bepaald een vliegende start, maar ging al wel snel van de kleine school houden. En vanwege Brielle en Tinte, waar hij met zijn vrouw Afke, die hem een tijdje later volgde vanuit Friesland, opging in het onderwijs, verenigingsleven en kerkelijke leven. Én mede dankzij zijn hospita en haar man bij wie hij onderdak vond in Tinte. ,,Opa en oma Moerman waren precies wat ik op dat moment nodig had’’, vertelt de schooldirecteur in zijn werkkamer pal naast de entree van Bahûrim.