Historische kademuur in hartje Brielle is precies op tijd klaar

Brielle kan opgelucht ademhalen. De grote beurt aan de historische kademuur aan de Maarland Noordzijde is precies op tijd klaar. De geplande opleveringsdatum van 24 maart is gehaald.

De duizenden feestgangers kunnen vrijdag, op 1 april, met een gerust hart gebruik maken van de tweehonderd jaar oude plek langs het water. De gemeente Brielle laat weten tevreden te zijn over het resultaat.

De klus in hartje Brielle begon vorig jaar op 4 oktober, de afgelopen maanden is hard en zorgvuldig gewerkt aan de kademuur, aldus de gemeente, die in 2018 een onderzoek instelde naar de staat van de fundering toen er een sinkhole was gevonden.

De fundering van de kademuur langs het Maarland Noordzijde is over een lengte van ongeveer 150 meter gerenoveerd. Met het herstel moet eventueel instortingsgevaar worden voorkomen. De gemeente Brielle koos bij de aanpak voor de variant, waarbij het grootste deel van de oorspronkelijke kademuur behouden kon blijven. Deze keuze betekende ook dat er zo min mogelijk overlast voor de omwonenden was. Ook wordt de klus, uitgevoerd door Strukton Civiel, als snel, economisch en duurzaam aangemerkt.

Buispalen

De fundering is hersteld met behulp van 124 stalen buispalen, die door de muur zijn geboord. Soms ging dat wel tot 18 meter onder NAP. De palen zijn daarna volgestort met een betonmengsel en vormen zo de nieuwe fundering.

Wethouder Robert van der Kooi van Brielle (midden) is blij dat de kademuur op tijd klaar is, links van hem de gemeentelijke projectleider Aad de Ronde (projectleider en rechts Evert Grinwis van Strukton Civiel. © Gemeente Brielle

Wethouder Robert van der Kooi van Brielle is blij dat de kademuur in oude glorie is hersteld. ,,Gedurende het project heb ik mij regelmatig laten informeren over het herstel. Ik ben tevreden over het verloop van de werkzaamheden en het eindresultaat.”

Maarland Noordzijde speelt op 1 april een rol in de festiviteiten in de stad, het is de plek waar veerman Coppelstock aan land komt. Volgend jaar is de overkant van het Maarland - de Zuidzijde - aan de beurt voor een renovatie.