Hoe een behulpzame buurman verstrikt raakte in een web van liefde, bedreigingen en torenhoge schulden

Disco's moeten dicht, eigenaren eisen compensa­tie: ‘Het lijkt Jiskefet wel’

9 juli Na twee weken bevrijdend feestgedruis sluiten de clubs en discotheken in Rotterdam en omstreken alweer de deuren. De sector is verbijsterd, vooral over de mislukte ‘Dansen met Janssen-promotour’ van het kabinet. De organisatie van festival Under the Bridge in Spijkenisse, dat zaterdag zou plaatsvinden, is verbijsterd.