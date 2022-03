Hoe een lapje grond bepalend bleek te zijn voor de uitslag van de verkiezingen op Goeree-Overflakkee

Weerstand tegen plan voor bijna veertig villa’s in Ouddorp: ‘Er is hier al zo veel verpest’

Is badplaats Ouddorp vol of niet? Burgerinitiatief Ouddorp Kust Ruimte Rust vindt van wel: vol is vol. Daarom mag de bouw van 38 villa’s tussen de duinen en Fletcher-hotel Duinzicht niet doorgaan, aldus de actiegroep.

