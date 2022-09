Hoe ziek kun je eigenlijk worden van opspuitend rioolwater uit je toilet? De antwoorden op een rijtje

Voetbal totaal Duijnstee doet het ook voor Poortugaal en Spijkenis­se sprokkelt puntje: lees hier alles over het amateur­voet­bal

Sparta-belofte Mohammed Tahiri had nog geen helft nodig om tegen OFC drie keer te scoren. Jeff Duijnstee maakte zaterdagmiddag niet zoveel doelpunten, maar was wél belangrijk voor Poortugaal. De opmars van TOGB is ook nog altijd niet gestuit, vandaag won de ploeg van Mark Schuur weer. Met dit overzicht ben je weer helemaal bij.

18 september