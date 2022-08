Hond Max bijna naar de bronsgieterij: ‘Laat zijn oren en rug maar slijten door het vele aanraken’

Kunstenares Tineke Nusink is bijna klaar met het model van de hond Max. Hij gaat nog deze maand naar de bronsgieterij, zodat het beeld op 28 oktober in Spijkenisse kan worden onthuld.

Max was de hond van de joodse familie Levie uit Spijkenisse. Het gezin is op 28 oktober 1942 afgevoerd en heeft de Tweede Wereldoorlog niet overleefd. Max bleef achter en ging de eerste tijd elke dag terug naar het huis in de Voorstraat in de hoop dat zijn baasjes zouden terugkomen.

Joop van der Hor uit Spijkenisse nam het initiatief tot het realiseren van een bronzen beeld van de trouwe hond voor de woning. ,,Max vertelt het verhaal van de familie Levie en de andere joden die tijdens de oorlog zijn afgevoerd. Kinderen kunnen hem aanraken en op hem gaan zitten’’, aldus Van der Hor. ,,Laat zijn oren en rug maar slijten door het vele aanraken.’’

Voorpoten

Beeldhouwster Nusink werkte de afgelopen maanden aan het model voor het beeld. Max draait zijn kop in de richting van het toenmalige tramstation, waar vandaan de familie mogelijk is afgevoerd. Een van zijn oortjes is gespitst. Hij luistert ‘of ze daar aankomen’. Zijn voorpoten liggen tegen het lichaam aan en hij kan ieder moment van blijdschap opspringen om ze te verwelkomen.

Nusink legt de komende twee weken in More (tegenover de Ierse pub Murray’s) in de Spuistraat in Spijkenisse de laatste hand aan het model van klei. Ze is daar op dinsdag- en vrijdagmiddag aanwezig. Iedereen is welkom om te komen kijken voordat Max naar de bronsgieterij in Culemborg gaat. De donaties komen nog steeds binnen. Elke euro is welkom, want de financiering is nog niet helemaal rond.

Vage foto’s

Van der Hor is in zijn nopjes met het model. ,,Het beeld blijft de vrijheid van de kunstenaar. We kunnen nooit Max precies namaken zoals hij was. Er zijn slechts twee vage foto’s van hem. Maar Max staat symbool voor alle honden die zijn achtergebleven.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.