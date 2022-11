Honderden vragen over de oude dorpen én de nieuwe fusiegemeente: Triviant Voorne aan Zee is klaar

Het is al het ideale kerstcadeau genoemd, de speciale Voorne aan Zee-versie van het bordspel Triviant. Het spel met de honderden vragen over de oude dorpen en de nieuwe fusiegemeente wordt woensdagavond gepresenteerd.

Dat gebeurt in aanwezigheid van de burgemeesters van Brielle, Westvoorne en Hellevoetsluis, de drie bestuurders die eind dit jaar afzwaaien omdat hun gemeente ophoudt te bestaan. Voorne aan Zee gaat per 1 januari 2023 in. De onthulling van de bijzondere Triviant-editie is vanaf 18.30 uur in het Dijckhuis in Vierpolders.

Het idee voor het bordspel kwam in maart van dit jaar van de Lions Club Voorne-Putten. Zij waren geïnspireerd door onder meer de gemeente Schouwen-Duiveland in Zeeland, die een eigen Triviant had uitgebracht. Supermarkt Plus op Voorne-Putten kwam al eerder met Monopoly.

Cultuur, sport en ondernemers

Onder leiding van Jeroen de Man van Lions Club Voorne-Putten startte al een jaar geleden de voorbereiding voor een Voornse editie van het bordspel met vragen over historie, cultuur, sport en ondernemers.

Aan het uitbrengen van het spel werd een goed doel gekoppeld: de Stichting Care for Life, een organisatie die zich inzet in voor kinderen die chronisch, levensbedreigend of terminaal ziek zijn en voor kinderen met een beperking door middel van educatieve, sportieve of medische ondersteuning of mooie wensen. De verwachting is dat er zeker 20.000 euro wordt opgehaald voor Care for Life.

De Lions Club wist bij elkaar 144 sponsors uit heel Voorne aan Zee te strikken. Het spel kost in de winkel 19,95 euro. De eerste oplage is tweeduizend exemplaren. ,,Online zijn er al honderden weg. We hebben er nog zo’n vijfhonderd tot zeshonderd over om te verkopen”, aldus Jeroen de Man. Tijdens de kerstmarkt in de Brielse Catharijnekerk (16-18 december) zijn er verkoopacties. Bestellen kan op: https://voorneputten.lions.nl/aanmelden-voorneaanzeetriviant

De Voorne aan Zee-editie van het populaire bordspel Triviant is klaar en wordt woensdagavond gepresenteerd.

