Hoog bezoek bij kranslegging Hellevoetsluis: ‘We willen vooral leuke dag met elkaar hebben’

Hellevoetse veteranen leggen sinds 2009 jaarlijks bloemen neer ter nagedachtenis aan hun strijdmakkers. Ze staan dan stil bij militairen die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog hebben gediend in oorlogsomstandigheden of vergelijkbare situaties. Dat gebeurt zaterdag rond het middaguur. Vanaf half tien is iedereen al welkom in Theater Twee Hondjes in de Hellevoetse vesting. Daar wacht een mooi programma en na de kranslegging volgt de traditionele blauwe hap. ,,We willen vooral ook een leuke dag met elkaar hebben’’, aldus voorzitter van de veteranencommissie Peter Vermaat.