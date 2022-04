Houten toren wordt al in elkaar gezet, maar tegenstanders krijgen gelijk: gemeente moet wachten

De stichting Noordpoort en acht Briellenaren stapten naar de rechter om te voorkomen dat deze week zou worden begonnen met voorbereidende werkzaamheden. Ze vroegen via hun jurist een voorlopige voorziening aan. Dat houdt in dat de tegenstanders willen dat eerst uitspraak wordt gedaan op de beroepsschriften voor de gemeente eventueel kan beginnen met bouwen.

De rechter honoreerde het verzoek, maar de gemeente weigerde volgens een woordvoerder van de stichting schriftelijk te bevestigen dat ze zich hieraan zou houden. ,,Hierop is naar de rechtbank gebeld en is door de rechter aan de gemeente een ordemaatregel opgelegd. Dat houdt in dat de rechtbank eist dat Brielle niets doet tot de uitspraak.”

Hout al besteld

De rechtszaak dient 11 mei. Dan wordt duidelijk of de gemeente Brielle door mag gaan of niet. De tegenstanders verbazen en ergeren zich dat steeds wordt gecommuniceerd dat de toren er komt. Het hout is al besteld in Finland en daar worden de houten onderdelen in elkaar gezet.