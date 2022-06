Huh? Ligt Oudenhoorn opeens in Molenlanden?

De brief die een bedrijf namens de telecomprovider stuurde, wemelt van de fouten. Fijn om te lezen voor de bewoners is dat er op de Eeweg in Oudenhoorn een extra antennemast komt. Die moet ervoor zorgen dat de verbinding tijdens het mobiel bellen niet telkens wegvalt. Maar na dit goede nieuws gaat er van alles mis in het schrijven. Zo staat er dat het mobiele netwerk in Noordeloos moet worden verbeterd, alleen ligt dit dorpje liefst 60 kilometer verderop. Oudenhoorn is dus verward met Noordeloos.

Verderop in de brief valt te lezen dat de gemeente Nissewaard nog niet aan de verplichtingen voldoet, alleen behoort Oudenhoorn sinds 2018 niet meer tot die gemeente maar tot Hellevoetsluis. Weer iets verder wordt gemeld dat Vodafone overleg heeft gehad met de gemeente Molenlanden over de plaatsing van de mast van 40 meter. Molenlanden ligt weliswaar net als Hellevoetsluis in Zuid-Holland, maar heeft geen enkele connectie met Oudenhoorn; Noordeloos valt wel onder de gemeente Molenlanden.

Bewoners mopperen op sociale media over de fouten. En dat bij het knippen en plakken uit een brief aan bewoners van Noordeloos, is vergeten de plaatsnamen aan te passen. Vodafone erkent dat er ‘iets niet helemaal goed is gegaan’. Adviesbureau MD7, dat de communicatie voor haar verzorgt, is er volgens een woordvoerster van de provider verantwoordelijk voor. ,,MD7 zorgt ervoor dat de bewoners van Oudenhoorn een rectificatie ontvangen en een brief met de juiste informatie en een excuus”, belooft ze. En ze houdt woord. Zaterdag kregen de eerste bewoners die brief.