Hulpdiensten hebben handenvol aan verwarde personen

Zo dreigde een man in de nacht van zondag op maandag de haven bij de Burgemeester van der Jagtkade in Hellevoetsluis in te springen met als doel zichzelf te verdrinken. Hierop zette de politie onderhandelaars in die probeerden tot de man door te dringen. Bovendien stond een duikteam van de brandweer klaar als de man echt tot zijn daad zou overgaan.

Gaskraan opengezet

Maandagochtend moesten de hulpdiensten opnieuw in actie komen, nu in Spijkenisse. Daar had een verward persoon de gaskraan opengedraaid. De politie, brandweer en ambulancedienst reden met spoed naar de Mizarstraat in de wijk Sterrenkwartier. Het lukte snel de persoon uit de woning te halen en hem door ambulancepersoneel te laten controleren. Daarna is ook hij naar een crisisplek gebracht. Het huis werd daarna onmiddellijk gelucht om ontploffingsgevaar te voorkomen.