Huurwoningen Nissewaard staan lang leeg: ‘Belang’ wil opheldering

Het duo zegt al een tijd meldingen te krijgen over (sociale) huurwoningen waar de huurders uit zijn vertrokken maar die toch langere tijd leeg staan. De twee schrijven in schriftelijke vragen dat ze zich kunnen voorstellen dat de woningen zijn gereserveerd voor statushouders die de gemeente moet huisvesten. Temeer omdat onduidelijk is hoeveel asielzoekers met een verblijfsvergunning Nissewaard de komende tijd verplicht een huis moet aanbieden.

Wachtlijsten

Houps en Jacobs willen weten of dit de reden is, of dat er een andere reden is dat de huurhuizen zo lang leeg staan. En als wethouder Jan Willem Mijnans (ONS) dat niet weet, willen ze dat hier onderzoek naar gedaan wordt. Want het steekt Belang van Nissewaard dat de wachtlijsten voor het verkrijgen van een (sociale) huurwoning in Nissewaard lang dan wel te lang zijn. ,,En zicht op verbetering lijkt vooralsnog niet reëel.”