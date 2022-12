IJsbaan in Zuidland opent ook de deuren

De opening van de krabbelbaan betekent dat er nu twee ijsbanen op Voorne-Putten open zijn. Want net als gisteren gaat ook de krabbelbaan aan de Molendijk in Oudenhoorn vandaag open. Even leek het er volgens zegsman Arno Rosendaal niet goed uit te zien, maar vanochtend is besloten dat schaatsfans toch vanaf 15.00 uur tot in de avond terechtkunnen.

In Zuidland is de baan te vinden aan het Hoofd 28. Daar zal de kantine vandaag iets later opengaan, meldt de club. In de kantine kunnen mensen zich opwarmen en er zijn warme versnaperingen. Er kan alleen contant worden betaald of via een QR-code.