IJsbanen Zuidland en Oudenhoorn toch niet open: ‘IJs is aan het dooien’

Maar ijsclub Vooruitgang in Zuidland meldde zojuist op Facebook dat ze ‘slecht nieuws’ heeft: de ijsmeester heeft het advies gegeven toch niet open te gaan, omdat het ijs aan het smelten is. In Oudenhoorn van hetzelfde laken een pak. Arno Rosendaal van ijsclub Nooitgedacht zegt dat ‘de temperatuur in combinatie met de zon ervoor heeft gezorgd dat ons ijs ernstig is verslechterd’. ,,Wij kunnen niet veilig de krabbelbaan openen.”