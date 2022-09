Influencers moeten wandelaars naar Voorne-Putten lokken

De herfst is bij uitstek de periode om eens lekkere wandeling te maken. Voorne-Putten biedt tal van mogelijkheden. Hoe moeten mensen van buiten het (‘wandel’)eiland dat weten? Vijf influencers uit België en Nederland - invloedrijke personen op sociale media - gaan hier op uitnodiging van de marketingorganisatie OP Voorne-Putten aan de wandel. Zij moeten hun volgers weer enthousiast maken. ,,We kunnen als marketingorganisatie zelf wel aangeven hoe mooi het Mildenburgbos in Oostvoorne is, maar als iemand beschrijft hoe het is om daar te lopen en de bladeren om je heen te zien en te voelen, dan geeft dat toch een ander gevoel’’, zegt directeur Irma van Oosten.