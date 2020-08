Ingrid gaat elke dag op stap met haar papegaaien: ‘Ik ben gisteren nog met ze naar de Lidl geweest’

Onvoltooid Verleden Hoe Voor­ne-Put­ten kennismaak­te met een nieuw fenomeen: het winkelcen­trum

14 augustus Precies negenduizend inwoners telde Spijkenisse op 1 januari 1963. Niet zo vreemd dat in dat jaar winkelcentrum ‘t Plateau in Spijkenisse-Noord opende. Zoals op heel het eiland in die jaren winkelcentra als paddenstoelen uit de grond schoten.