Inzamelingsactie voor slachtoffer kopschoppers

Er is een inzamelingsactie gestart voor de in elkaar geslagen jongen uit Spijkenisse. De 14-jarige Tommy werd afgelopen vrijdag mishandeld door een groep jongens.

Op videobeelden is te zien hoe verschillende jongens Tommy slaan en schoppen als hij al op de grond licht. Ook wordt er geprobeerd een fiets op hem te gooien. Het filmpje ging het internet over met een lawine aan verontwaardigde reacties als gevolg. Vijf verdachten zijn inmiddels aangehouden. Tommy is voor behandeling naar het ziekenhuis vervoerd. Hij zou onder meer een gebroken neus hebben.

Om de jongen een hart onder de riem te steken, is er een inzamelingsactie opgezet. De initiatiefnemer, zelf vader van vier jongens, schrijft dat hij de pijn van Tommy heeft gevoeld. ‘Ons hart brak en de tranen rolden over onze wangen. Ik hoop - met de rest van Nederland - een kleine bijdrage te leveren aan het slachtoffer en zijn gezin’, schrijft de initiatiefnemer op de site. Het doelbedrag van de maandag gestarte actie is vijfduizend euro. Ruim de helft van dit doel is al bereikt.

Het geld is bedoeld om eventuele medische of juridische kosten te dekken. ‘Of misschien willen ze een paar daagjes samen weg om alles te verwerken’, staat in de beschrijving van de actie. Een donateur schrijft bij haar donatie dat woorden tekort schieten. ‘Wat moet jij je angstig hebben gevoeld. Heel veel kracht toegewenst om deze traumatische gebeurtenis een plekje te geven.’

Gisteren werd al een kaartenactie opgezet door de stichting Waterland Spijkenisse. ,,We kregen zo veel vragen of mensen iets voor hem konden doen, dat we verzoeken een kaartje aan ons te sturen. Wij brengen ze dan bij hem’’, zegt Sylvia van Kralingen van de stichting.