Jan van Marion kijkt alleen nog vooruit, toch is er iets wat hij achteraf anders had willen doen

Opschud­ding in Wildersbol­werk Nissewaard: raadslid vlucht na bedreigin­gen naar het buitenland

Raadslid Frank van Boven is vorige maand naar het buitenland gevlucht nadat hij ernstige bedreigingen had ontvangen. Vorige week stopte Peter van der Velden na doodsbedreigingen aan zijn adres. Wat is er aan de hand in Wildersbolwerk Nissewaard?

23 mei