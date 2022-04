Je werd niet zomaar schoolmeester, zelfs Philips II bemoeide zich ermee

Neem Westvoorne, waartoe Tinte behoort. Daar was rond 1630 een zekere Carel van Wijckhuijs schoolmeester én klokluider in Rockanje, zo zocht voormalig streekarchivaris Leen Hordijk ooit al eens uit. Hij beschreef de geschiedenis van de Westvoornse scholen in een jubileumboek dat in 1995 uitkwam vanwege de toenmalige viering van 100 jaar onderwijs in de vorm van een School met de Bijbel in Tinte.