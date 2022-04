Jelle (17) vindt oorlog ‘heel heftig’: ‘Bij die president Poetin zitten er een paar kabeltjes niet goed toch?’

Hilde was in zes weken volledig kaal: ‘Die klap van Will Smith keur ik uiteraard niet goed’

Jada Pinkett Smith moet maar gewoon een pruik dragen, zo haalde de Amerikaanse komiek Bill Maher onlangs uit naar de vrouw van acteur Will Smith, na het beruchte klap in het gezicht-incident tijdens de Oscars. Het getuigt van weinig inlevingsvermogen, want zo eenvoudig is die stap niet, weet Hilde Kloosterman uit ervaring.

17 april