Jongen (17) op fiets in Rockanje beroofd van telefoon en horloge

De tiener fietste voor het incident over de Hoogvlietlaan in Rockanje. Toen hij bijna bij de kruising met de Alardusdreef was, haalden de twee mannen hem in. Een van hen vroeg de jongen welke kant ze op moesten om bij het dorp te komen, vlak daarna trok de andere man het slachtoffer van zijn fiets en pakten beide belagers hem vast.

De verdachten dwongen de tiener om naar aan pinautomaat aan de Dorpsweg te fietsen. Daar heeft hij onder dwang een geldbedrag gepind en meegegeven aan de mannen. De dieven namen ook de telefoon en het horloge van de jongen mee en vertrokken weer in de richting van de Alardusdreef. Het slachtoffer is flink geschrokken naar huis gefietst.

Accent

De politie is op zoek naar een grote man van tussen de 20 en 25 jaar. Hij heeft een donkere huidskleur, kort zwart haar en een zwart baardje. De dief was donker gekleed een spreekt met een Surinaams of Afrikaans accent. De tweede verdachter is kleiner dan de ander en rond de 18 jaar oud. Ook hij heeft een donkere huidskleur en spreekt met hetzelfde accent. Tijdens de beroving droeg hij een zwarte jas met capuchon en een bivakmuts. De politie vraagt de hulp van getuigen of van mensen die camerabeelden hebben.